Ушла из жизни народная артистка РФ Раиса Максимова

Раиса Максимова, известная Народная артистка РСФСР, скончалась на 96-м году жизни. Информацию об этом подтвердил источник в окружении актрисы, сообщает ТАСС.

Актрисе, родившейся 2 ноября 1929 года в Саратове, удалось оставить заметный след в мире искусства. С 1956 года она служила в Московском художественном театре имени А. П. Чехова и активно работала в кино. Ее дебют в киноискусстве состоялся в 1958 году, когда она исполнила роль Аглаи Епанчиной в экранизации знаменитого романа Федора Достоевского «Идиот».

Раиса Максимова также запомнилась зрителям благодаря ролям в таких фильмах, как «Моя судьба», «Вдовы», «Послушай, не идет ли дождь…», а также в сериале «Закон и порядок». В 1990 году она была удостоена почетного звания Народной артистки РСФСР. За свои заслуги в искусстве Максимова была награждена многочисленными орденами, включая ордена Дружбы и Почета, а также «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Александра Невского. Кроме того, она была отмечена Почетной грамотой президента Российской Федерации.