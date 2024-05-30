Утверждены новые правила пользования общественным транспортом в Казани

Мэрия города Казани утвердила новые правила пользования общественным транспортом, цель которых – повышение культуры обслуживания пассажиров, обеспечение безопасности и сохранность подвижных составов.

Согласно утвержденным правилам, пассажиров обязуют в транспорте с двумя дверями заходить через заднюю дверь, а выходить - через обе двери. В средствах транспорта с тремя дверями посадка должна проходить через заднюю и среднюю дверь, а выход – через все двери.

Ранее мы писали, что, например, в отношении кондукторов постановление регламентирует быть вежливыми к пассажирам. А самим пассажирам обязательство уступать место инвалидам, детям и пожилым людям. Будет запрещено находиться в салоне с сигаретой в руках или в состоянии алкогольного опьянения. Также нельзя будет проносить в салон еду и напитки, которые могут испачкать других людей.