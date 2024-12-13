В 2025 году почти половина казанцев погасит кредиты и ипотеку

В соответствии с результатами исследования, проведенного Группой «Ренессанс Страхование», 45% жильцов Казани намерены полностью расплатиться по своим кредитам и ипотеке в 2025 году. Опрос охватил более 1,5 тыс. россиян старше 18 лет и выявил, что две трети респондентов не ставят перед собой финансовых целей на предстоящий год.

Среди тех, кто все же планирует свои финансы, 28% нацелены на вложения в образование, 20% — на ремонт жилья, а 14% — на покупку или обслуживание нового автомобиля. В дополнение к этому, 11% опрошенных мечтают о поездке в отпуск, а 8% ищут возможности для приобретения недвижимости.

Когда речь заходит о повседневных расходах, 42% респондентов предпочитают тратить средства на основные нужды, такие как продукты питания и аренда жилья, тогда как 28% планируют направить деньги на образовательные расходы.

На Новый год большинство казанцев выразили намерение погасить кредиты (43%) и увеличить свои доходы (35%), в то время как 19% опрошенных планируют создать источник пассивного дохода.