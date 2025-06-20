В 2025 году в Татарстане за вред природе подано исков на 214 млн рублей

В этом году было возбуждено 619 административных дел против нарушителей природоохранного законодательства, а на возмещение ущерба поданы иски на сумму 214 млн рублей. В 2024 году удалось взыскать 171 млн рублей ущерба, а в этом году - 67,7 млн рублей.

Об этом рассказал в ходе брифинга в Кабмине РТ руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Фаяз Шакиров.

На территории Татарстана зарегистрировано 165 объектов, где занимаются недропользованием. Чтобы снизить административное давление на бизнес, основное внимание уделяется профилактике нарушений. С начала 2025 года управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования проведено более 700 профилактических мероприятий, а в прошлом году - свыше 4 тыс. Всего в 2025 году уже проведено более 30 тыс. контрольных мероприятий.

Средства от взысканного ущерба были направлены на экологические мероприятия в разных районах, например, в Менделеевске - на сумму 49 млн рублей, в Казани - более 45 млн рублей, в Альметьевском районе - около 7 млн рублей. Эти средства пошли на очистку рек, высадку деревьев и другие природоохранные работы.

С 1 января 2024 года вступили в силу изменения законодательства в области лицензирования деятельности по обращению с отходами. Все утилизаторы, работающие в рамках расширенной ответственности производителя, должны были войти в реестр утилизаторов до 1 января 2025 года. В Республике Татарстан включены в него семь утилизаторов, хотя потенциально их было 45. Это связано с тем, что при включении в реестр утилизаторы должны продемонстрировать технологию, которая прошла экспертизу и соответствует ряду требований. То есть они не могут выдавать акты утилизации, если у них нет установок на соответствующие объемы.

Особое внимание уделяется мусорному полигону на улице Химической в Казани. В последнее время горожане стали часто жаловаться на неприятный запах. Фаяз Шакиров сообщил, что эта проблема решается путем засыпки полигона грунтом и глиной, на данный момент там ведутся соответствующие работы.