В Актанышском районе РТ обновили семь фельдшерско-акушерских медпунктов

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Республика
5 августа 2025  16:27

Семь фельдшерско-акушерских пунктов в Актанышском районе Татарстана полностью преобразились после капитального ремонта. В селах Мрясево, Верхние Бугады, Старое Кадырметьево, Шабызово, Аккузово, Кузякино и Масады медицинские учреждения получили современное оснащение – от новых сантехнических систем до энергоэффективных окон и дверей.

На ремонтные работы было направлено свыше 18 млн рублей в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Обновленные ФАПы теперь обеспечивают качественную медицинскую помощь для 1200 жителей не только этих населенных пунктов, но и соседних деревень.

Как подчеркивал Раис Татарстана Рустам Минниханов, ежегодно в республике реконструируют более 100 объектов здравоохранения. Эта системная работа позволяет создавать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских работников в самых отдаленных уголках региона.

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