В Алексеевском районе подросток на питбайке сбил трех девушек

Ночью в селе Речное Алексеевского района произошло тяжелое ДТП с участием несовершеннолетнего водителя питбайка. По предварительной информации, юноша на высокой скорости врезался в группу из трех девушек.

Наиболее серьезные травмы получила 16-летняя пострадавшая - у нее диагностирован перелом основания черепа.

Глава Алексеевского района Сергей Демидов в своем телеграм-канале возложил ответственность на родителей подростка: «В данном случае - ответственность на родителях, которым по всей видимости плевать на жизнь и здоровье своего ребёнка, к тому же по вине их ребенка серьезно пострадали другие люди. Мера наказания будет справедливой. Не покупайте детям смертельные игрушки».

