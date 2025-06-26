В Алексеевском районе завершена модернизация дорожного полотна

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане приведен в нормативное состояние участок трассы Муслюмкино-Билярск. Как сообщает пресс-служба транспортного ведомства республики, подрядные организации выполнили комплексный ремонт на двух отрезках дороги суммарной длиной 2,9 километра.

Дорожники провели капитальное обновление покрытия: демонтировали изношенный асфальт, уложили новый выравнивающий слой и финишное покрытие из высокопрочного щебеночно-мастичного состава. Особое внимание уделили укреплению обочин и нанесению современной разметки, что значительно повысит безопасность движения.

Ответственным за исполнение работ выступило предприятие «Алексеевскдорстрой», контролировавшее соблюдение всех технологических нормативов. В текущем году в регионе планируется привести в порядок около 200 километров дорожной сети, включая 13,5 километров трасс регионального значения.

Обновленная автодорога соединяет несколько населенных пунктов Алексеевского района, обеспечивая комфортный и безопасный проезд для тысяч автомобилистов ежедневно.