В Алькеевском районе взрослый птенец лебедя залетел к домашним гусям

Во двор к домашним гусям жителя села Чувашский брод Алькеевского района залетел взрослый птенец лебедя. Об этом он сообщил сотрудникам Госкомитета Татарстана, передает пресс-служба ведомства.

«Птица не смогла улететь, так как еще не обрела способность к самостоятельному полету. Это видно по оперению, оно не совсем белое», - отметил начальник районного отдела по охране, федеральному госнадзору Андрей Ерусланов.

Сейчас лебедь обитает в незамерзающем пруду в «Хузангаево», где для него и его сородичей созданы все условия. Лебеди его приняли, птица чувствует себя хорошо.

Ранее «КВ» сообщали, что сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам вместе со школьниками установили более 100 кормушек для птиц, которые дети сделали сами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«У нас получилось создать настоящую лесную столовую для пернатых», - рассказала специалист заказника «Балтасинский» Ильфина Ильина.