В Альметьевске прошел первый фестиваль зрительских симпатий Karakuz Film

Он состоялся в рамках масштабного этно-модерн-фестиваля «Каракуз». Жюри киносмотра стали сами зрители, которые на протяжении шести дней смотрели фильмы, представленные на двух площадках фестиваля - в общественном центре «Алмет» и пространстве «Фабрика креативных процессов».

На торжественной церемонии закрытия фестиваля были объявлены итоги зрительского голосования. Лауреатом в номинации «Лучший фильм. Мнение зала» стала семейная мелодрама «Бери да помни» (2023 г.) режиссера Байбулата Батуллы (Россия, Татарстан). Этот фильм публике представили исполнитель главной роли актер, театральный режиссер, писатель, драматург, член Союза писателей Татарстана Рабит Батулла и юный актер Юнус Таиров, для которого роль в фильме стала дебютной.

В номинации «Лучший фильм. Уличная версия» победу одержал фильм «Семья года» (2021 г.) башкирского режиссера Айнура Аскарова.

Также были отмечены еще две киноленты, набравшие наибольшее количество голосов и оставившие яркие впечатления у зрителей. Драма «Керосин» (2019 г.) Юсупа Разыкова (Россия - Узбекистан) получила специальный приз кинофестиваля за самую жаркую дискуссию. А «Кассета» (2023 г.) режиссера Аяна Найзабекова из Казахстана набрала самое большое количество зрительских симпатий среди короткометражных фильмов программы и взяла приз «Назад в будущее».

Гран-при фестиваля зрительских симпатий Karakuz Film была удостоена драма «Рай под ногами матерей» (2024 г.) режиссера Руслана Акуна из Кыргызстана.

Самые активные зрители кинофестиваля, посетившие наибольшее количество фильмов, были награждены памятными призами. Лидером стала зрительница, которая посмотрела девять кинокартин. Ей как победителю в номинации «Лучший зритель» вручили фирменную статуэтку Karakuz Film.

За шесть дней проведения фестиваля его посетили более тысячи человек - жителей Татарстана и других регионов России. Зрители посмотрели и оценили 29 фильмов из России, Башкортостана, Казахстана и Кыргызстана, приняли участие в дискуссиях с экспертами кино и творческих встречах с актерами, режиссерами, кинокритиками. Контент для показов был предоставлен из каталога кинопремии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»).

Порадовала публику и насыщенная развлекательная программа. На мастер-классе по импровизации участники всех возрастов испытали свои актерские способности. В ходе мастер-класса по созданию киноплаката можно было создать постер к популярному фильму, используя подручные средства. А киноквиз стал настоящим праздником для ценителей интеллектуально-развлекательного досуга.

- В этом году мы впервые в истории Альметьевска провели кинофестиваль международного уровня. С каждым днем количество зрителей на наших кинопоказах увеличивалось. Фильмы рождали жаркие дискуссии и обсуждения, мы подолгу не расходились после показов. Как сказал режиссер Айнур Аскаров, здорово, что на фестивале за лучший фильм голосуют именно зрители, ведь кино создается для людей. Первый кинофестиваль прошел успешно, надеюсь, что и в следующем году он будет поддержан. С каждым из наших гостей мы договорились о дальнейшем сотрудничестве: проведении кинопоказов, лабораторий, мастер-классов, вместе будем создавать новые интересные кинопроекты в онлайн- и офлайн-форматах для жителей нашего города и республики, - рассказала организатор кинофестиваля Karakuz Film Файруза Дмитриева.