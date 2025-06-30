В Альметьевском районе ввели карантин из-за нового случая бешенства

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Республика
30 июня 2025  15:43

В селе Русский Акташ Альметьевского района зафиксирован очередной случай бешенства, что стало вторым подобным инцидентом в районе с начала года. По распоряжению главы Татарстана Рустама Минниханова в радиусе 2 км от очага заражения введен карантинный режим.

Источником опасной инфекции стало частное подворье на улице Советской. В соответствии с ветеринарными нормами, в зоне карантина введен ряд строгих ограничений. Запрещены любые перемещения животных, их лечение, а также снятие шкур с зараженных особей. Доступ на территорию разрешен только владельцам хозяйств, ветеринарам и специалистам, занимающимся ликвидацией очага заболевания.

«Карантинные меры будут действовать минимум 60 дней с момента убоя последнего подозрительного животного», – пояснили в ветеринарной службе республики.

Это уже третий случай бешенства в Татарстане за последние полтора месяца. Специалисты связывают всплеск заболевания с сезонными миграциями диких животных, которые являются основными переносчиками вируса.

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