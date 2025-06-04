В Атнинском районе завершили ремонт дороги Кошар – Ключи – Сап

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Республика
4 июня 2025  12:33

В Татарстане завершены работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Кошар – Ключи – Сап в Атнинском районе. Протяжённость обновлённого отрезка трассы составила 1,4 км (с 11,5 по 12,9 км). Проект реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядная организация АО «Татавтодор» выполнила комплекс работ, включавший фрезерование старого асфальтового покрытия, укладку выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки А16Нн и нанесение верхнего покрытия. Основное полотно площадью 9800 кв. м заасфальтировано щебёночно-мастичным асфальтобетоном ЩМА-8, а примыкания (400 кв. м) – смесью А16Вл.

Дополнительно укреплены обочины: более 3000 кв. м обработано щебнем марки М400, ещё 900 кв. м – асфальтогранулятом. Завершающим этапом стало нанесение новой дорожной разметки, соответствующей современным стандартам безопасности.

Параллельно в Сармановском районе продолжается ремонт автодороги Альметьевск – Муслюмово. Подрядчик ООО «Татнефтедор» уже уложил выравнивающий слой и верхнее покрытие на площади свыше 11000 кв. м. На примыкающих участках использовано более 600 кв. м асфальтобетонного покрытия.

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