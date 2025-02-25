В Белоруссии родился Трамп Владимирович: сибирская семья дала сыну оригинальное имя

Семья из Новосибирска, живущая в Белоруссии, удивила своим выбором имени для новорожденного сына. Мальчика назвали Трамп Владимирович.

Отец ребенка, Владимир, объяснил порталу «Сиб.фм», имя Трамп имеет разнообразные корни и значения, а родители хотели выделить ребенка, дав ему необычное и редкое имя.

«Мы хотим, чтобы у ребенка было необычное имя», – подчеркнул Владимир.

Семья, в которой Елена работает флористом, а Владимир – программистом, переехала в Белоруссию два года назад. Сейчас новоиспеченные родители ожидают оформления документов, и мама с малышом пока остаются в роддоме.