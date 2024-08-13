В Болгаре пройдет фестиваль «Духовное единство России - послание миру!»

Этот фестиваль пройдет с 16 по 18 августа.

Напомним, первая часть масштабного события прошла в конце июля в Свияжске. Эстафету фестиваля примет Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

- Фестиваль стал привлекателен для событийного туризма. Многие специально приезжают в эти дни в Свияжск и Болгар, чтобы побывать на фестивальных мероприятиях. Цели и задачи фестиваля «Духовное единство России - послание миру!» многогранны, и они заложены в его названии. Сегодня эта тема важна как никогда, - отметил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Директор Болгарского музея-заповедника Рамиль Зиганшин рассказал, что на фестивале с раннего утра до позднего вечера будет работать много площадок, интересных локаций и для детей, и для взрослых. В первый день состоится одно из главных событий фестиваля - показ под открытым небом оперы «Кара пулат». Спектакль пройдет в исторических декорациях - на фоне легендарной Черной палаты.

Исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Зульфия Сунгатуллина, режиссер фестиваля Рамиль Сибгатуллин и заместитель директора по развитию народного творчества Таткультресурсцентра Эльвина Якупова познакомили с большой разножанровой программой фестиваля.

Она составлена так, чтобы было интересно людям всех возрастов. Например, в Музее болгарской цивилизации откроется выставка арабографической каллиграфии «Каләм-гарәби галәм», где будут представлены работы известных мастеров Владимира Попова, Наджипа Наккаша, Ришата Саляхутдинова и Гульназ Исмагиловой. В рамках выставки пройдут мастер-классы по каллиграфии.

В Ханском дворце будет работать интерактивная фотозона «Историческое фото». У Северного мавзолея состоится "Уен фест" - фестиваль исторических народных игр. Здесь же можно будет отведать блюда, приготовленные по старинным рецептам.

В субботу и воскресенье в одном из залов Памятного знака запланирована премьера мультипликационного фильма «Легенды о Болгаре», который был снят по заказу фонда «Возрождение».

Все три дня в Болгаре будет работать ярмарка мастеров традиционных художественных промыслов и ремесел «Ага базар». Каждый желающий сможет узнать секреты мастерства на разнообразных мастер-классах.

Очень насыщена и концертная программа фестиваля. Специально для нее на набережной Волги возведена сцена. Здесь выступят Malsi Music, фолк-группа ZAKARIA, познакомятся зрители и с электронным проектом Tatarsis, услышат других популярных исполнителей. А завершится фестиваль концертом гостей из Красноярска - музыкальной группы коренных народов Сибири Otyken.