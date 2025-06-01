В Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов

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Россия/Мир
1 июня 2025  13:37

В Брянской области автомобильный мост обрушился вечером 31-го мая. В тот момент под ним проезжал пассажирский поезд Климов – Москва. Сообщается о 7 погибших и более 70 пострадавших.

А в ночь на 1 июня в Курской области на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка произошло обрушение железнодорожного моста в момент, когда по нему следовал грузовой локомотив. Как сообщает врио губернатора Александр Хинштейн, часть поезда после этого обрушилась на автодорогу под мостом. Локомотив загорелся, но был быстро потушен сотрудниками МЧС. Бригада локомотива доставлена в больницу.

СК России начал расследование этих происшествий, квалифицируя их как теракты.

РЖД сообщило, что выплатит семьям погибших в катастрофе 2,2 млн рублей.

Кроме того, губернатор Брянской области объявил 2, 3 и 4 июня траурными днями в регионе.

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