 В Бугульме неизвестным веществом отравились 10-летний мальчик и его мать
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В Бугульме неизвестным веществом отравились 10-летний мальчик и его мать

Пострадавших госпитализировали.

Республика
18 декабря 2021  14:31
Автор:
Роза Габитова

В Бугульме неизвестным веществом отравились два местных жителя — мальчик 10 лет и его мать. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. 

Сообщении об отравлении на улице Вахитова поступило в 12 дня. После чего, на место происшествия выехала местная прокуратура и организовала проверку.

В настоящее время причины инцидента выясняются. Мать и сын находятся в больнице.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в квартире газом отравились женщина с ребенком.

 

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В Бугульме неизвестным веществом отравились 10-летний мальчик и его мать
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