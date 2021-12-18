 В Татарстане в квартире газом отравились женщина с ребенком
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В Татарстане в квартире газом отравились женщина с ребенком

Пострадавшим потребовалась госпитализация.

Истории
18 декабря 2021  11:09
Автор:
Эдуард Салихов

Бугульминская прокуратура начала проверку по факту отравления газом 42-летней женщины и ее 4-летнего сына в одной из квартир в доме на улице 14 Павших. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. 

Пострадавших госпитализировали в местную больницу. На место происшествия выехал представитель городской прокуратуры Евгений Моршед. 

Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит обстоятельства и причины происшествия. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана двое молодых людей отравились угарным газом. Потерпевшие были доставлены в больницу.

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В Татарстане в квартире газом отравились женщина с ребенком