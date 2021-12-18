В Татарстане в квартире газом отравились женщина с ребенком

Бугульминская прокуратура начала проверку по факту отравления газом 42-летней женщины и ее 4-летнего сына в одной из квартир в доме на улице 14 Павших. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Пострадавших госпитализировали в местную больницу. На место происшествия выехал представитель городской прокуратуры Евгений Моршед.

Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит обстоятельства и причины происшествия. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана двое молодых людей отравились угарным газом. Потерпевшие были доставлены в больницу.