В Бугульме неизвестным веществом отравились два человека — один из них ребенок

В Бугульме неизвестным веществом отравились два человека — женщина и ребенок 2017 года рождения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение об отравлении поступило сегодня в 12 дня. На место происшествия выехали оперативный дежурный Центр медицины катастроф и компания «Газпром Трансгаз Казань», которые установили, что люди пострадали не от угарного газа, отметили в министерстве.

Мальчика доставили в местную больницу с отравлением легкой степени тяжести. Женщина от госпитализации отказалась.

В настоящее время причина происшествия неизвестна.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани двое молодых людей отравились угарным газом.