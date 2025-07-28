В Буинске реконструируют железнодорожный путепровод

В Татарстане начались работы по капитальному ремонту тоннельного путепровода на 112-м км перегона Буа–Лощи в Буинске. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и должен быть завершен к июлю 2026 года.

25-метровое сооружение с подпорными стенками длиной 331 и 332 метра получит новое сталежелезобетонное пролетное строение и оцинкованные ограждения. На текущий момент подрядчики уже подготовили строительные площадки и приступили к ремонту несущих конструкций.

В перечень работ входит:

усиление опорных элементов

укладка асфальтобетонного покрытия

монтаж новых перильных ограждений

благоустройство прилегающей территории

Проект направлен на повышение безопасности и пропускной способности ключевого транспортного узла, соединяющего Буинск с соседними районами.