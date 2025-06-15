В Буинском районе во время купания в пруду погиб 39-летний мужчина

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Республика
15 июня 2025  23:24

В Буинском районе республики зафиксирован печальный инцидент - во время купания в пруду у села Рунга погиб 39-летний мужчина. По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель не справился с течением и ушел под воду.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан, тело погибшего было обнаружено спасателями Западного поисково-спасательного отряда №1 на расстоянии 20 метров от береговой линии на трехметровой глубине. После извлечения из воды останки были переданы правоохранительным органам для проведения необходимых процедур.

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

В настоящее время по факту трагедии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Родственникам погибшего оказывается необходимая психологическая и организационная помощь.

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