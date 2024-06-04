В Царево Village произошло отключение электроэнергии из-за удара молнии

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Город
4 июня 2024  16:47
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани произошло отключение электроэнергии в результате удара молнии в линию электропередач. Пострадали дома в Царево Village и поселке Шигалеево.

 Фото: © скриншот видео Telegram-канала «Салмачи-Куюки | Онлайн»

В местных телеграм-каналах жители сообщают, что молния попала в линию электропередач, вызвав возгорание кабеля. На видеозаписи, опубликованной в канале, видно искрящиеся провода, лежащие на земле. На место прибыли пожарные и потушили возгорание. Рабочие также приехали и приступили к ремонту линии электропередач.

В связи с произошедшим инцидентом жителей Царево Village просят не выходить в поле и соблюдать меры предосторожности во время грозы.

 

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