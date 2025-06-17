В части домов Советского района Казани не будет воды 19 июня

19 июня с 09:00 в Советском районе столицы Татарстана запланированы работы по подключению нового участка водопровода на улице Аделя Кутуя. В связи с этим водоснабжение будет приостановлено на сутки – до 09:00 20 июня, сообщает Водоканал Казани.

Отключение затронет жителей 31 дома: 10 многоквартирных и 21 частного домовладения.

Воды не будет по следущим адресам:

ул. Аделя Кутуя, 54, 68/1, 68/2, 70, 72, 82 корп. 1, 88, 43,45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 65 корп. 1,2,3,4,5; 67, 68а, 69, 71, 72а, 75, 77, 78а, 79, 79а, 82, 82/1, 82/2, 82/4, 82/5, 83, 84, 85, 86/1, 91, 93, 93 95, 97;

ул. Г. Кариева, 3, 3а, 3б ,4, 4а, 4а корп.2.

Отмечается, что для обеспечения населения питьевой водой будет организован подвоз воды. Заявки на доставку принимаются по телефону контакт-центра Казанского водоканала: +7(843)231-62-60.

После завершения подключения водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.