В Челнах кадеты шьют на уроках бандажи для рук и турникеты для бойцов фронта

В кадетской школе имени Кайманова Набережных Челнов на уроках технологии начали шить бандажи для рук и кровоостанавливающие турникеты. Об этом сообщил преподаватель образовательного учреждения Наиль Каюмов, передают «Челнинские известия».

На повязках школьницы вышивают послания раненным и рисуют на бандажах патриотические картинки. Первую партию турникетов – всего 50 штук – уже отправили на фронт вместе с другим гуманитарным грузом.

Ранее «КВ» сообщали, что из Татарстана в Лисичанск прибыл очередной транш гуманитарной помощи. В сборе помощи участвовали обычные люди, профсоюзы, предприниматели и депутаты региона.