 В Челнах кадеты шьют на уроках бандажи для рук и турникеты для бойцов фронта
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В Челнах кадеты шьют на уроках бандажи для рук и турникеты для бойцов фронта

Первую партию гуманитарного груза уже отправили на фронт.

Республика
21 ноября 2022  10:04
Автор:
Ольга Ильина

В кадетской школе имени Кайманова Набережных Челнов на уроках технологии начали шить бандажи для рук и кровоостанавливающие турникеты. Об этом сообщил преподаватель образовательного учреждения Наиль Каюмов, передают «Челнинские известия».

На повязках школьницы вышивают послания раненным и рисуют на бандажах патриотические картинки. Первую партию турникетов – всего 50 штук – уже отправили на фронт вместе с другим гуманитарным грузом.

Ранее «КВ» сообщали, что из Татарстана в Лисичанск прибыл очередной транш гуманитарной помощи. В сборе помощи участвовали обычные люди, профсоюзы, предприниматели и депутаты региона.

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