 В Челнах на маршрут выйдет новогодний трамвай
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В Челнах на маршрут выйдет новогодний трамвай

Во время поездки Дед Мороз и Снегурочка расскажут маленьким челнинцам об истории города.

Республика
30 ноября 2022  08:37
Автор:
Ольга Ильина

В конце декабря в Набережных Челнах на маршрут из депо выйдет новогодний трамвай. Вагоны будут празднично украшены, а гостями станут юные челнинцы. Дед Мороз и Снегурочка – она же водитель трамвая – повезут детей в сказочное зимнее путешествие. Организатор экскурсий – Историко-краеведческий музей.

Детям покажут культурно-развлекательную программу с викторинами и загадками. Дед Мороз расскажет экскурсантам об истории города, памятниках архитектуры и знаменательных местах. Всего зимнее путешествие продлится полтора часа, передают «Челнинские известия».

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