В Челнах на маршрут выйдет новогодний трамвай

В конце декабря в Набережных Челнах на маршрут из депо выйдет новогодний трамвай. Вагоны будут празднично украшены, а гостями станут юные челнинцы. Дед Мороз и Снегурочка – она же водитель трамвая – повезут детей в сказочное зимнее путешествие. Организатор экскурсий – Историко-краеведческий музей.

Детям покажут культурно-развлекательную программу с викторинами и загадками. Дед Мороз расскажет экскурсантам об истории города, памятниках архитектуры и знаменательных местах. Всего зимнее путешествие продлится полтора часа, передают «Челнинские известия».