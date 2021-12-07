В Челнах поезд насмерть сбил пенсионера

В Набережных Челнах поезд насмерть сбил 84-летнего мужчину. Об этом сообщают «Челнинские известия».

По словам дежурного сотрудника, машинист увидел на железнодорожных путях человека и применил экстренное торможение, но это не помогло. Пожилой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас городская прокуратура проводит проверку.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана трамвай на улице Отрадная насмерть сбил 11-летнюю девочку. Она перебегала дорогу в неположенном месте.