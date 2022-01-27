В Челнах работникам Кранового завода выплатили более 12 млн рублей долга по зарплате

В Набережных Челнах работникам Кранового завода выплатили более 12 млн рублей долга по зарплате. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуратура Тукаевского Татарстана провела проверку и установила, что 175 работникам предприятия была не выплачена заработная плата за октябрь и ноябрь 2021 года. Долг по оплате труда составил более 13 млн рублей. После вмешательства надзорного ведомства работникам выплатили свыше 12 млн рублей. Полное погашение долга по зарплате остается на контроле прокуратуры.

Напомним, что руководство завода 30 декабря 2021 года подало заявку в налоговую инспекцию о банкротстве. ФНС заблокировала банковские счета завода из-за неуплаты налогов и сборов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что с челнинского Кранового завода с октября по декабрь прошлого года уволились 120 человек. Девять работников в январе 2022 года попали под сокращение. Исполком Челнов в свою очередь заявил, что поможет с трудоустройством работников.