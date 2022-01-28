В Набережных Челнах Управление по делам молодежи возглавила Лейсан Видинеева

В Набережных Челнах новым руководителем Управления по делам молодежи стала Лейсан Видинеева. Сегодня ее представили коллективу городского исполкома, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Ранее Видинеева работала педагогом-организатором в Городском центре детского творчества №1, а после была назначена заместителем директора по воспитательной работе школы №41.

На ее счету множество наград от мэра Челнов и Управления по делам моложежи.

Ранее сообщалось, что в Татарстане назначены новые директора в молодежный центра «Волга» и республиканский центра «Лето». Ими стали Денис Дмитриев и Ильдар Давлетчин.