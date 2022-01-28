 В Набережных Челнах Управление по делам молодежи возглавила Лейсан Видинеева
news_header_top_970_100

В Набережных Челнах Управление по делам молодежи возглавила Лейсан Видинеева

Она работала заместителем директора по воспитательной работе школы №41 Челнов.

Республика
28 января 2022  15:30
Автор:
Николай Лукоянов

В Набережных Челнах новым руководителем Управления по делам молодежи стала Лейсан Видинеева. Сегодня ее представили коллективу городского исполкома, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Ранее Видинеева работала педагогом-организатором в Городском центре детского творчества №1, а после была назначена заместителем директора по воспитательной работе школы №41.

На ее счету множество наград от мэра Челнов и Управления по делам моложежи.

Ранее сообщалось, что в Татарстане назначены новые директора в молодежный центра «Волга» и республиканский центра «Лето». Ими стали Денис Дмитриев и Ильдар Давлетчин.

 

Новости
В Набережных Челнах Управление по делам молодежи возглавила Лейсан Видинеева
В Верхнеуслонском районе сельский депутат собрал у людей «для инвестиций» деньги, которые пропали
Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов
В Елабуге снова заработала автостанция, закрытая в 2018 году
В казанском ЖК «Салават Купере» построят центр гимнастики, а в ЖК «Весна» центр баскетбола
Казанский фудблогер примет участие в кулинарном шоу шефа Ивлева
Элвин Грей рассказал о собственных расходах при реализации проекта «Яңы Моң» на грант
В России выросло число мошеннических сайтов с продажей билетов на мероприятия