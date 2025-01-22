В Челнах в санатории «Жемчужина» произошел пожар

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Республика
22 января 2025  09:17

Сегодня утром в Набережных Челнах в санатории «Жемчужина» на улице Мелекесская произошел пожар. Около 7:44 на третьем этаже второго корпуса загорелись площади, однако благодаря бдительности постояльцев и оперативной работе персонала, 64 человека смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.

Пожарные, быстро прибывшие на место происшествия, успешно локализовали и потушили возгорание на площади шести квадратных метров. Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, к счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причины возникновения пожара сейчас устанавливаются, и спасательные службы продолжают свою работу по расследованию произошедшего. 

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В Челнах в санатории «Жемчужина» произошел пожар
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