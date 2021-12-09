 В челнинской горбольнице №5 планируют закрыть ковид-госпиталь
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В челнинской горбольнице №5 планируют закрыть ковид-госпиталь

Закрытие ковидариев связано со снижением уровня заболеваемости в городе, там остаются лишь невакцинированные граждане.

Истории
9 декабря 2021  16:50
Автор:
Эдуард Салихов

В городской больнице № 5 Набережных Челнов планируют закрыть ковидный госпиталь. Об этом сообщил руководитель Управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев.

«Переход в штатный режим рассматривается, но обстановка еще напряженная, поэтому пока определяется формат работы стационара. Возможно, провизорные инфекционные койки останутся в работе в штатном режиме», — заявил Николаев.

Он добавил, что сейчас в больнице находятся те горожане, которые не были вакцинированы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что всего в Татарстане планируют свернуть около 1000 ковид-коек. Подробнее, как ограничения в РТ снизили заболеваемость коронавирусом, читайте в нашем материале.

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