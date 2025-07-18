В Центре Занятости населения в Лаишевском районе выполнили ремонт по напроекту

В рамках реализации федеральной программы «Управление рынком труда» (нацпроект «Кадры») завершена модернизация здания Центра занятости населения в Лаишевском районе Татарстана.

На площади 108 квадратных метров проведен комплексный капитальный ремонт:

полностью обновлены инженерные коммуникации

заменены системы отопления и электроснабжения

выполнены современные отделочные работы

Помещения оснащены новой мебелью и необходимым оборудованием, что создает комфортные условия как для сотрудников, так и для посетителей.

Как отметил министр строительства РТ Марат Айзатуллин, в 2024 году подобные преобразования ждут 49 центров занятости в 45 муниципалитетах республики. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено более 833 миллионов рублей.