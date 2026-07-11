В Черемшанском районе перевернулся рейсовый автобус Самара – Набережные Челны

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Республика
11 июля 2026  12:55

Ночью на дороге Кузайкино – Нурлат в Черемшанском районе Татарстана опрокинулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Самара – Набережные Челны. В салоне находились 46 человек, включая двух водителей и двоих детей. По предварительным данным, водитель не справился с управлением – автобус съехал в кювет и перевернулся.

Погибших нет. Медицинская помощь потребовалась 15 пассажирам, среди которых 15-летняя девочка. Четверо пострадавших в тяжёлом состоянии госпитализированы в больницы Альметьевска и Лениногорска, остальным помощь оказали на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Черемшанского района также начала проверку.

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