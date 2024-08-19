В День города в Казани ограничат движение по ряду участков дорог

В Казани в День города и на День Республики Татарстан планируется ограничение дорожного движения на нескольких участках. Об этом сообщила замглавы исполкома Гузель Сагитова в ходе делового понедельника.

30 августа в течение всего дня будет закрыта улица Сибгата Хакима на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова, а также парковка возле Центра семьи «Казан».

С 7:00 до 22:00 будет ограничено движение на улицах Марджани, Каюма Насыйри и Зайни Султана. В этот же день, с 13:00 до 17:00, будут недоступны участки улиц Кремлевская, Площадь 1-го мая до улицы Астрономическая, включая Ивановский спуск.

В преддверии праздника, 23 и 24 августа, с 15:00 до 24:00 будет закрыта Кремлевская улица от Площади 1-го мая до улицы Чернышевского, а также Ивановский спуск.

Кроме того, с 22:00 23 августа до 01:00 26 августа будет заблокирован участок улицы Марджани от дома №4 до дома №22.