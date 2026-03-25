В Елабужском районе в ДТП погиб 21-летний водитель

Вечером 24 марта в Елабужском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 21-летний молодой человек за рулем автомобиля ВАЗ не учел дорожные условия и выбрал небезопасный скоростной режим.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции

Машина съехала в кювет по ходу движения, после чего врезалась в опору железнодорожного моста. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. В ведомстве призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и выбирать скорость с учетом дорожной обстановки.