В Елабужском районе в ДТП погиб 21-летний водитель

25 марта 2026  11:46

Вечером 24 марта в Елабужском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 21-летний молодой человек за рулем автомобиля ВАЗ не учел дорожные условия и выбрал небезопасный скоростной режим.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции

Машина съехала в кювет по ходу движения, после чего врезалась в опору железнодорожного моста. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. В ведомстве призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и выбирать скорость с учетом дорожной обстановки.

Лейла Фазлеева поздравила работников культуры с профессиональным праздником
В Набережных Челнах экологи обнаружили незаконную свалку площадью почти 3 тыс. кв. метров
На расселение аварийного жилья в РТ дополнительно выделили 1,4 млрд рублей
В Елабужском районе в ДТП погиб 21-летний водитель
Родители школьников Казани приглашаются на всероссийское онлайн-собрание
Родители школьников Казани приглашаются на всероссийское онлайн-собрание
В Казани пройдет предпоказ фильма про побывавшую в космосе собаку
Хакер генома или пришелец из космоса?
Хакер генома или пришелец из космоса?
Остановку «ул.Ноксинская» в Казани переименуют в «Жилой массив Троицкая Нокса»