В этом году в РТ более 15 тысяч человек получат вакцину от клещевого энцефалита

В 2025 году в Татарстане планируется вакцинировать от клещевого энцефалита 15 173 человека, включая тех, кто проходит первичную вакцинацию, и тех, кому требуется повторная прививка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

«В 2025 году на иммунизацию против клещевого вирусного энцефалита запланировано 15 173 человека, из них 6 465 получат первичную вакцинацию, а 8 708 — повторную», — уточнили в ведомстве.

Санитарные врачи предупреждают, что клещи начинают просыпаться ранней весной, с появлением первых проталин, поэтому уже в апреле необходимо быть готовыми к возможным встречам с ними.

Хотя вакцины от всех болезней, переносимых клещами, пока не существует, от самого опасного заболевания — клещевого вирусного энцефалита — можно и нужно защититься, подчеркнули в Управлении.

Тем, кто еще не прививался, рекомендуется сделать первую прививку в марте.