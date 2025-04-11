В Германии простились с композитором Софией Губайдулиной

Сегодня в Германии состоялась церемония прощания с выдающимся композитором Софией Губайдулиной. Наша землячка, родившаяся в Чистополе, скончалась 13 марта в возрасте 93 лет.

Основные вехи творчества:

• Автор более 100 симфонических произведений

• Создала музыку к фильмам «Вертикаль», «Маугли», «Чучело»

• Сочетала авангардные техники с татарскими музыкальными традициями

• В Казани работает Центр современной музыки её имени

Губайдулина, проживавшая в Германии с 1992 года, сохраняла связь с Татарстаном. В 2016 году Раис республики Рустам Минниханов наградил её орденом «Дуслык».

Урну с прахом композитора планируют захоронить в Москве в июне. Её наследие продолжает вдохновлять музыкантов по всему миру.