В Германии простились с композитором Софией Губайдулиной

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Россия/Мир
11 апреля 2025  17:56

Сегодня в Германии состоялась церемония прощания с выдающимся композитором Софией Губайдулиной. Наша землячка, родившаяся в Чистополе, скончалась 13 марта в возрасте 93 лет.

Основные вехи творчества:
• Автор более 100 симфонических произведений
• Создала музыку к фильмам «Вертикаль», «Маугли», «Чучело»
• Сочетала авангардные техники с татарскими музыкальными традициями
• В Казани работает Центр современной музыки её имени

Губайдулина, проживавшая в Германии с 1992 года, сохраняла связь с Татарстаном. В 2016 году Раис республики Рустам Минниханов наградил её орденом «Дуслык».

Урну с прахом композитора планируют захоронить в Москве в июне. Её наследие продолжает вдохновлять музыкантов по всему миру.

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