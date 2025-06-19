В голосовании за территории для благоустройства на 2026 год участвовало более 130 тыс. человек

В столице Татарстана завершилось масштабное голосование по выбору территорий для благоустройства. За два месяца в нем приняли участие 130 тысяч казанцев, что демонстрирует высокую гражданскую активность горожан.

Голосование, проходившее с 22 апреля по 12 июня, охватило 283 общественных пространства и 812 дворовых территорий, включая 32 парка и сквера. В среднем ежедневно в опросе участвовали 3,6 тысячи человек. Особенно важно, что к процессу активно подключилась молодежь - более 13,5 тысяч участников младше 18 лет.

За десятилетие реализации программы в Казани уже преобразили 50 общественных территорий. Теперь на основе народного выбора будет сформирован новый перечень объектов для благоустройства в 2026 году.