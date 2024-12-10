В Госдуме одобрили новые штрафы за нарушения ПДД с 2025 года

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Россия/Мир
10 декабря 2024  17:46

В Госдуме России обсудили предстоящие изменения в законодательстве, касающиеся увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения. Комитет по государственному строительству и законодательству уже одобрил поправки, которые вступят в силу с 1 января 2025 года.

Согласно представленным документам, штрафы за ряд серьезных нарушений значительно увеличат следующие изменения:

  • За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения ожидается штраф в размере 45 тысяч рублей.
  • Превышение скорости более чем на 80 километров в час обернется штрафом в 7,5 тысячи рублей.
  • Невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на алкоголь также будет стоить 45 тысяч рублей.
  • За выезд на встречную полосу водителям придется заплатить 7,5 тысячи рублей.
  • Превышение скорости в пределах от 20 до 40 километров обойдется в 750 рублей.
  • Проезд на красный свет светофора или игнорирование запрещающих сигналов регулировщика приведет к штрафу в 1,5 тысячи рублей.
  • Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, а также движение по обочинам может стоить 2250 рублей.
  • Игнорирование дорожных знаков или разметки также будет наказуемо штрафом до 750 рублей.
  • Выезд на встречную полосу при объезде препятствия повлечет штраф в размере от 1500 до 2250 рублей.
  • Движение по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств, обернется штрафом до 2250 рублей.
  • Нарушение, которое приведет к легкому вреду здоровью потерпевшего, будет караться штрафом от 3750 до 7500 рублей.

Комитет по госстроительству рекомендовал депутатам одобрить эти изменения, рассмотрев их на заседании 12 декабря.

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