В Госдуме одобрили новые штрафы за нарушения ПДД с 2025 года

В Госдуме России обсудили предстоящие изменения в законодательстве, касающиеся увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения. Комитет по государственному строительству и законодательству уже одобрил поправки, которые вступят в силу с 1 января 2025 года.

Согласно представленным документам, штрафы за ряд серьезных нарушений значительно увеличат следующие изменения:

За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения ожидается штраф в размере 45 тысяч рублей.

Превышение скорости более чем на 80 километров в час обернется штрафом в 7,5 тысячи рублей.

Невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на алкоголь также будет стоить 45 тысяч рублей.

За выезд на встречную полосу водителям придется заплатить 7,5 тысячи рублей.

Превышение скорости в пределах от 20 до 40 километров обойдется в 750 рублей.

Проезд на красный свет светофора или игнорирование запрещающих сигналов регулировщика приведет к штрафу в 1,5 тысячи рублей.

Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, а также движение по обочинам может стоить 2250 рублей.

Игнорирование дорожных знаков или разметки также будет наказуемо штрафом до 750 рублей.

Выезд на встречную полосу при объезде препятствия повлечет штраф в размере от 1500 до 2250 рублей.

Движение по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств, обернется штрафом до 2250 рублей.

Нарушение, которое приведет к легкому вреду здоровью потерпевшего, будет караться штрафом от 3750 до 7500 рублей.

Комитет по госстроительству рекомендовал депутатам одобрить эти изменения, рассмотрев их на заседании 12 декабря.