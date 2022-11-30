В Госдуму внесли поправки о запрете ареста счетов бойцов СВО

В Госдуму внесены поправки о запрете на арест денег на счетах участников спецоперации. Об этом сообщили в оперштабе по мобилизации РТ.

Сейчас, если человек направляется в зону боевых действий, банкам и приставам запрещено списывать его деньги согласно исполнительному производству.

В то же время остается возможность, которая позволяет арестовать счета таких людей. Ни сами бойцы, ни члены их семей в таких ситуациях не могут воспользоваться положенными единовременными и ежемесячными выплатами.

Поправки позволят приостановить судопроизводство в отношении мобилизованных и добровольцев, в том числе и в отношении счетов индивидуальных предпринимателей.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане расширили список получателей выплат в 20 тыс. рублей детям бойцов СВО. Выплаты распространили на детей сотрудников МВД и УФСБ, командированных в зону СВО, а также на мобилизованных, которые не имеют регистрации на территории республики.