 В Госдуму внесли поправки о запрете ареста счетов бойцов СВО
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В Госдуму внесли поправки о запрете ареста счетов бойцов СВО

Поправки позволят устранить возможность ареста денег на счетах.

Республика
30 ноября 2022  11:28
Автор:
Ольга Ильина

В Госдуму внесены поправки о запрете на арест денег на счетах участников спецоперации. Об этом сообщили в оперштабе по мобилизации РТ.

Сейчас, если человек направляется в зону боевых действий, банкам и приставам запрещено списывать его деньги согласно исполнительному производству.

В то же время остается возможность, которая позволяет арестовать счета таких людей. Ни сами бойцы, ни члены их семей в таких ситуациях не могут воспользоваться положенными единовременными и ежемесячными выплатами.

Поправки позволят приостановить судопроизводство в отношении мобилизованных и добровольцев, в том числе и в отношении счетов индивидуальных предпринимателей.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане расширили список получателей выплат в 20 тыс. рублей детям бойцов СВО. Выплаты распространили на детей сотрудников МВД и УФСБ, командированных в зону СВО, а также на мобилизованных, которые не имеют регистрации на территории республики.

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