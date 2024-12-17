В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино

В Государственную Думу Российской Федерации был представлен законопроект, инициированный депутатами от фракции "Справедливая Россия – За правду". Этот документ ставит целью ввести уголовную ответственность за рекламу незаконных онлайн-казино в сети. Основная задача законопроекта — устранить существующие лазейки в правовом поле и ужесточить наказания для тех, кто занимается продвижением таких игорных заведений. Это может помочь уменьшить число людей, страдающих от игромании, особенно среди молодежной аудитории. Информация о проекте доступна в электронной базе Думы, пишет РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, новый законопроект предусматривает создание статьи УК РФ (171.2.1), что позволит заклепать пробелы в законодательстве и установить реальное препятствие для осуществления подобной опасной рекламы.

Проект предполагает введение серьезного наказания за незаконное распространение информации о запрещённых игорных заведениях. Штрафы могут варьироваться от 100 до 300 тысяч рублей, наряду с возможностью лишения дохода до двух лет, а также принудительными работами или лишением свободы на аналогичный срок. Ужесточение санкций ожидает тех, кто распространяет такую информацию среди несовершеннолетних или вовлекает их в азартные игры. В этих случаях срок лишения свободы может достигать от двух до пяти лет с возможным запретом на занятие некоторыми должностями на срок до десяти лет.