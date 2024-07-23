В Казань на первенство России по пулевой стрельбе приехала команда из ЛНР

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Город
23 июля 2024  10:14
Автор:
Елизавета Черкина

В Казани с 25 июля по 3 августа пройдет первенство России по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 19 лет. Планируется, что в столицу РТ на него съедутся 450 спортсменов со всей России, в том числе из ЛНР.

Сейчас ребята из ЛНР начали учебно-тренировочный сбор на базе комплекса «Динамо» в Казани, сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» координатор федерального проекта «Детский спорт» в Татарстане, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова. Она отметила, что в прошлом году в нашу республику приезжала команда по следж-хоккею из ЛНР - для нее проводили мастер-классы. Еще ребята участвовали в соревнованиях. 

Президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ Сергей Демин отметил, что из Татарстана будет 20 представителей. 

Тренер команды из ЛНР Ирина Муза рассказала, что из республики для тренировочных сборов и участия в первенстве прибыли семь юных спортсменов. Ребята будут участвовать в дисциплинах, связанных с пневматическим оружием. Она добавила, что ее команда очень рада тому, что приехала в Казань. Здесь можно многому научиться у именитых спортсменов, а также посмотреть город. 

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