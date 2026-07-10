В Казани 11 июля ожидается до 29 градусов тепла

В столице Татарстана 11 июля прогнозируется переменная облачность без осадков. Днём воздух прогреется до 27–29 градусов, ночью – 16–18 градусов (в низинах до 13–15). Ветер западный и северо-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В воскресенье, 12 июля, по республике – облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь, днём – до умеренного, с грозой. Ветер сменится на юго-восточный и юго-западный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью 13–18 градусов, днём 21–26 градусов. В начале следующей недели существенных изменений не ожидается: также облачно, местами дожди, ветер южный и юго-западный с порывами до 15 м/с, ночью 13–18, днём 21–26 градусов.