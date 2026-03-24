В Казани 24 марта пройдет матч легенд «Ак Барса» и «Трактора»

24 марта на льду «Татнефть Арены» встретятся команды ветеранов казанского и челябинского клубов. Организатором выступил легендарный нападающий, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов при поддержке ХК «Ак Барс». Вход для зрителей свободный.

Игра приурочена к серии плей-офф между основными составами команд, стартовавшей накануне. Перед началом матча, в 18:00, в фойе арены пройдет автограф-сессия с участием прославленных хоккеистов. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00.

«Такие матчи во время серии плей-офф между основными командами — это очень интересный формат. Чтобы ветераны клубов нервничали не только на трибунах, но и выясняли лучших на льду — пусть и в свободной форме», — прокомментировал Зарипов.

В составе казанских легенд на лед выйдут Алексей Чупин, Михаил Глухов, Эдуард Кудерметов, Василий Токранов, Дмитрий Архипов и другие известные ветераны. Челябинск представят Артем Бородкин, Александр Шинин, Вячеслав Каравдин, Дмитрий Костромитин и их партнеры.

Ответная встреча ветеранов состоится 28 марта в Челябинске.

Напомним, накануне «Ак Барс» одержал волевую победу над «Трактором» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.