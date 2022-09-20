 В Казани 24 сентября проведут «Кросс нации – 2022»
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В Казани 24 сентября проведут «Кросс нации – 2022»

Маршрут пройдет через набережную Казанки и экстрим-парк «Урам».

Город
20 сентября 2022  14:21
Автор:
Ольга Ильина

В столице Татарстана 24 сентября пройдет «Кросс нации – 2022», где на старт смогут выйти как профессиональные спортсмены и ветераны спорта, так и дети, студенты и люди с ОВЗ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Будут три дистанции: на одну тыс., две тыс. и три тыс. метров. Трасса пройдет по территории набережной Казанки и экстрим-парка «Урам».

Начало праздника пройдет в экстрим-парке «Урам» в 10:15, а торжественное открытие «Кросса нации» состоится в 11:45. Самым массовым забегом станет дистанция в три тыс. метров, которую пробегут более одной тыс. казанцев.

Кроме спортивных состязаний, для всех гостей праздника покажут развлекательную программу с участием творческих и спортивных коллективов города.

Подробнее о расписании забегов, призах и программе праздника – в материале пресс-службы мэрии Казани.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани 24 сентября пройдет гастрофестиваль на территории лесопарка Лебяжье. Впервые его провели этим летом. Тогда на праздник пришли более 17 тыс. гостей. Похоже, городские вдасти решили повторить успех. 

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