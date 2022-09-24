В Казани 27 сентября можно будет получить 50%-скидку в Нацмузей

Всемирный день туризма отмечается 27 сентября. В этот день в Казани можно будет получить 50%-скидку на билеты в Нацмузей и все его филиалы. Для этого, при покупки билета, необходимо сказать кодовое слово — «День туризма». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Скидка действует на полный входной билет, на льготный билет не распространяется.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане набирает популярность музейно-гастрономическая программа по музеям Болгар. С начала года музей-заповедник посетили 344 тыс. человек, что на 42% больше чем в прошлом году.