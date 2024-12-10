В Казани 340 тонн снега вывезли за ночь

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Город
10 декабря 2024  10:19

В минувшую ночь в Казани была проведена масштабная уборка снежного покрова. С улиц города было вывезено 340 тонн снега, который был отправлен на специальные снегоплавильные пункты и временные свалки. В операции участвовали 203 единицы специализированной техники. Чтобы предотвратить образование наледи на дорожном покрытии, было использовано 516 тонн песко-соляной смеси, как сообщает пресс-служба мэрии Казани.

По информации Игоря Саляхутдинова, который возглавляет комитет внешнего благоустройства, уборка началась еще днем 9 декабря и продолжалась всю ночь и утро 10 декабря. В этот день на очищение улиц выйдут 327 единиц техники и 471 рабочий. В связи с ненастной погодой, мэрия города призывает автовладельцев внимательно следить за местом, где они паркуются, чтобы не мешать работе обслуживающих машин во время снегопадов.

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