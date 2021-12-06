 В Казани студенты и школьники получат именные стипендии мэра размером от 20 до 100 тыс. рублей
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В Казани студенты и школьники получат именные стипендии мэра размером от 20 до 100 тыс. рублей

В конкурсе участвовали 200 работ казанских учащихся.

Город
6 декабря 2021  13:55
Автор:
Елена Молчанова

В Казани 79 учащихся получат именные стипендии мэра размером до 40 тыс. рублей. В конкурсе участвовали 200 работ казанских учащихся: студентов, аспирантов и детей, которые получают допобразование. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани. 

В кампании 21-го года участвовали 300 учащихся, которые предоставили 200 работ. В Казанской Ратуше 24 декабря пройдет их награждение. Среди победителей: 16 аспирантов, 20 студентов, а также 11 учащихся музыкальных школ, 4 из художественных и 10 спортсменов. 

Аспиранты получат по 40 тыс. рублей, студенты по 30, а остальные – по 20 тыс. рублей, за исключением одного учащегося спортивной школы, который получит 100 тысяч. 

Ранее «КВ» сообщали о благотворительной акции «Письмо Дедушке морозу». 

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