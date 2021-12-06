В Казани студенты и школьники получат именные стипендии мэра размером от 20 до 100 тыс. рублей

В Казани 79 учащихся получат именные стипендии мэра размером до 40 тыс. рублей. В конкурсе участвовали 200 работ казанских учащихся: студентов, аспирантов и детей, которые получают допобразование. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

В кампании 21-го года участвовали 300 учащихся, которые предоставили 200 работ. В Казанской Ратуше 24 декабря пройдет их награждение. Среди победителей: 16 аспирантов, 20 студентов, а также 11 учащихся музыкальных школ, 4 из художественных и 10 спортсменов.

Аспиранты получат по 40 тыс. рублей, студенты по 30, а остальные – по 20 тыс. рублей, за исключением одного учащегося спортивной школы, который получит 100 тысяч.

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