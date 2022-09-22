 В Казани 91-летнюю женщину сбил автобус
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В Казани 91-летнюю женщину сбил автобус

Сейчас пенсионерка находится в отделении нейрохирургии.

Город
22 сентября 2022  11:56
Автор:
Эдуард Салихов

Вчера в Казани 91-летняя женщину сбил автобус 53-го маршрута. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, напротив дома № 9 на улице 25 лет Октября, по предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. 

Сообщение о сбитой пенсионерке прокомментировал председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков. 

«По данным системы ГЛОНАСС <...> автобус ехал с разрешенной скоростью 40 км/ч. <...> Автотранспортное предприятие готово оказать всю необходимую помощь пенсионерки, хотя вины водителя в случившимся инциденте не усматривается», — отметил Темляков. 

Пострадавшую женщину госпитализировали. Сейчас пенсионерка находится в отделении нейрохирургии. 

Напомним, всего за 21 сентября в столице РТ произошло 144 ДТП, из них четыре с пострадавшими. Также в отдел полиции доставили одного человека по подозрению в совершении преступлений.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани после ДТП, в котором сбили 14-летнюю школьницу, автоинспекция провела рейд у школы. Сотрудники ГИБДД проводили с детьми и взрослыми профилактические беседы.

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