В Казани водитель BMW сбил 12-летнюю девочку на красный свет

На записи с камеры видеонаблюдения зафиксирован момент, когда легковой автомобиль на высокой скорости сбил девочку, которая пыталась перебежать дорогу на красный сигнал светофора.

Сегодня, около полудня, 29-летний водитель автомобиля BMW сбил 12-летнюю школьницу. Девочка, после занятий, решила нарушить правила и пересекла пешеходный переход на запрещающий сигнал.

Инцидент произошел на улице Восстания, недалеко от перекрестка с улицей Восход, в сторону улицы Исаева.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила серьезные травмы и была оперативно доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.