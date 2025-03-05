В Казани число пожилых растет, а молодежи становится меньше

Согласно исследованию, проведенному СберАналитикой, в Казани наблюдается снижение численности молодежи и увеличение доли пожилых людей. В 2024 году количество жителей в возрасте от 14 до 24 лет сократилось на 14% по сравнению с 2023 годом. В то же время среднегодовой прирост числа людей в возрасте от 50 до 75 лет увеличился на 3%.

Также исследование показало, что в столице Татарстана доля женщин превышает долю мужчин примерно на 15%.

Население Казани составляет более миллиона человек, при этом большую часть жителей (51,5%) представляют люди в возрасте 25–49 лет. Данные были собраны на основе агрегированной и обезличенной информации за период с января по декабрь 2024 года.