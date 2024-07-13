В Казани дом купца Половникова будет отреставрирован

news_top_970_100
Город
13 июля 2024  13:01

На сайте комитета РТ по охране объектов культурного наследия опубликовано положительное заключение экспертизы на реставрацию здания по улице Бурхана Шариди, 11/16, известного как дом купца Половникова. Это двухэтажное кирпичное здание постройки конца XX века, где сейчас располагаются отель и ресторан.

Согласно проекту реконструкции в здании заменят окна и ворота, стилизуют двери и восстановят цвет фасадов и крыши. Кроме того, ремонт коснется более позднего пристроя здания, который служил гаражом. Так же будет облагорожена прилегающая территория: постелют газон, уложат брусчатку и повесят кашпо с цветами.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Студенческое общежитие №4 КФУ открылось после капремонта
В Казани дом купца Половникова будет отреставрирован
Татарстан инвестирует в модернизацию первичного звена здравоохранения
«Вступай в армию Победы!»: Татарстан проведет масштабный телемарафон в поддержку участников СВО
«Единая Россия» проводит неделю приема граждан по вопросам социальной поддержки в Татарстане
Часть домов Советского района на сутки останется без воды
РТ создаст 9 новых образовательных кластеров по проекту «Профессионалитет»
Открыт прием заявок на главную премию республики в сфере добровольчества