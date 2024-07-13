В Казани дом купца Половникова будет отреставрирован

На сайте комитета РТ по охране объектов культурного наследия опубликовано положительное заключение экспертизы на реставрацию здания по улице Бурхана Шариди, 11/16, известного как дом купца Половникова. Это двухэтажное кирпичное здание постройки конца XX века, где сейчас располагаются отель и ресторан.

Согласно проекту реконструкции в здании заменят окна и ворота, стилизуют двери и восстановят цвет фасадов и крыши. Кроме того, ремонт коснется более позднего пристроя здания, который служил гаражом. Так же будет облагорожена прилегающая территория: постелют газон, уложат брусчатку и повесят кашпо с цветами.