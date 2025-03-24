В Казани эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 11%

В Казани продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация – уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом уже на 11% выше эпидемиологического порога. По данным управления здравоохранения города, с 10 по 16 марта зарегистрировано 9860 случаев респираторных инфекций, что на 3,2% больше, чем на предыдущей неделе.

Наибольший рост заболеваемости наблюдается среди взрослых – превышение эпидпорога на 30%. В то же время среди детей ситуация более благополучная:

до 2 лет – ниже нормы на 38%,

от 3 до 6 лет – на 41%,

от 7 до 14 лет – на 39%.

Всего за последнюю неделю зафиксировано 708 случаев гриппа.

И.о. руководителя управления здравоохранения Казани Гульнара Гайфуллина связывает рост заболеваемости с аномально теплой зимой и ранней весной, что продлило сезон вирусных инфекций. Мэр города Ильсур Метшин призвал жителей быть осторожнее: «Следуйте рекомендациям врачей, берегите себя и своих близких».

Хорошая новость – число случаев COVID-19 снижается: за последнюю неделю в Татарстане выявлено 56 заражений, что почти вдвое меньше, чем ранее. Также стабилизируется ситуация с корью – с начала года зарегистрировано всего три случая (в феврале). Власти заверяют, что вакцины достаточно, и продолжается «подчищающая» иммунизация среди непривитых.

Медики надеются, что с началом школьных каникул заболеваемость пойдет на спад, так как дети перестанут массово контактировать в учебных заведениях. Тем временем инфекционные больницы усиливают штат из-за возросшей нагрузки.

Что делать, если вы заболели?

Врачи настоятельно рекомендуют:

оставаться дома при первых симптомах ОРВИ,

не заниматься самолечением, а сразу вызвать врача,

соблюдать гигиену рук и респираторный этикет,

укреплять иммунитет правильным питанием.

При соблюдении мер предосторожности волну заболеваемости можно сдержать.